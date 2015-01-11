Католики и протестанты празднуют Рождество Христово

В ночь с 24 на 25 декабря наступает Рождество по григорианскому календарю – один из главных праздников готовятся встретить католики и протестанты.

Верующие празднуют рождение Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи – Ирод Великий. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами – апостолами Матфеем и Лукой.

Рождество в ночь на 25 декабря отмечают католики, а также протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря. В Сочельник – 24 декабря – верующие держат строгий пост.

Сегодня, 24 декабря, в католическом храме (Металлургический район, Челябинск) в 22.00 начнется Святая Месса навечерия Рождества Христова. После богослужения община и гости прихода соберутся на праздничное чаепитие. Завтра, 25 декабря, Святая Месса будет совершена в 18.30.

Григорианский календарь, по которому сейчас живет большинство стран мира, включая Россию, был введен в 1582 году папой римским Григорием XIII. В нашей стране он был введен в 1918 году, однако Русская православная церковь этого решения не одобрила и продолжает пользоваться юлианским календарем. В XXI веке разница между датами по двум календарям составляет 13 дней. Православные отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 январ

https://dostup1.ru/society/Katoliki-i-protestanty-prazdnuyut-Rozhdestvo-Hristovo_112264.html