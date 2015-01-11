Осторожно, Новый Год!

Близятся новогодние каникулы и праздники. К сожалению, в этот период резко увеличивается число пожаров, происходящих в жилом секторе и в местах с массовым пребыванием людей.

Пожарная охрана Озерского городского округа напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности:

новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не препятствовать выходу из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

запрещается украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

не зажигайте вблизи ёлки бенгальские огни, свечи, не пользуйтесь хлопушками и другими пиротехническими изделиями;

электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправны, не разрешайте детям их самостоятельно включать и не оставляйте включенными без присмотра. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях ЗАПРЕЩЕНО:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

Встретим Новый год и Рождество без пожаров! С праздниками!