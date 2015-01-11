Обыски на складах алкогольной продукции одной из крупнейших сетей проходят в России

Сразу же в двух городах, Москве и Челябинске, в помещениях сети «Красное и белое» проходят обыски.

Следственные действия проводятся в головном офисе предприятия в южноуральской столице, а также на складах в подмосковном Подольске.

Проверка началась днем 26 декабря. Силовики оцепили челябинский офис на улице Рождественского и склад на Копейском шоссе. Сотрудникам запретили покидать рабочие места. Информацию о визите представителей силовых структур подтверждают сотрудники компании. Однако, что послужило причиной таких проверок им неизвестно.

Предположительно причиной обысков могли стать якобы финансовые нарушения. По неподтвержденной пока информации, похожие проверки проходят сейчас также в Екатеринбурге, Самаре и Уфе.

https://www.cheltv.ru/obyski-na-skladah-alkogolnoj-seti/