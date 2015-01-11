Девять дней: в Магнитогорске поминают погибших во время обрушения подъезда

Сегодня, 8 января, девять дней со дня трагедии в Магнитогорске, в канун Нового года потрясшей всю страну, - в городе поминают погибших в результате обрушения жилого подъезда и молятся за здоровье выживших.

Напомним, ранним утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в шестом подъезде жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса, погибли 39 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня: в первые часы после трагедии были эвакуированы 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы – о состоянии здоровья 11-месячного малыша, который провел на морозе под завалами около суток, отчитывается федеральный Минздрав. В магнитогорских больницах на сегодняшний день остаются четыре пациента. Их планируется выписать 9 января.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве приоритетной версии причин происшествия Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа.

Напомним, из резервного фонда правительства России было выделено 65 млн рублей на выплаты и пособия пострадавшим и семьям погибших и пострадавшим (единовременно по 1 млн рублей на каждого погибшего; от 200 до 400 тыс. рублей – получившим вред здоровью). Также о материальной помощи заявили в правительстве региона и руководстве ММК.

Так, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области на 7 января 2019 года, выплаты из регионального бюджета на сумму 42,5 млн рублей уже получили 328 человек; семьи 18 погибших получили федеральные выплаты. Благотворительные средства – за считанные часы граждане перечислили более 20 млн рублей – были направлены на оформление 72 договоров аренды и погребение погибших+

У дома 164 по проспекту Карла Маркса летом 2019 года планируется воздвигнуть мемориал.

https://dostup1.ru/society/Devyat-dney-v-Magnitogorske-pominayut-pogibshih-vo-vremya-obrusheniya-podezda_112544.html