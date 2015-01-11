«Рождественские старты на Егозе» возвращаются…

13 января с 10-00 будут проводиться соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!

Приглашаются все желающие!

Старт с трассы "Спортивная".

При этом трасса останется открытой для гостей комплекса! Проведение соревнований не скажется на отдыхе гостей комплекса, а только добавит впечатлений и эмоций!

Также каждые субботу и воскресенье на ГЛЦ "Егоза" с 10-00 до 12-00 проводятся тренировки, которые организует Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Озёрска! Их цель - подготовка к соревнованиям на Егозе и повышение мастерства спортсменов-любителей. Тренер - Владимир Виленинович Кулешов. Сами тренировки бесплатные! Услуги ГЛК оплачиваются отдельно.

Все подробности на http://glk-egoza.ru/

Go на гору!