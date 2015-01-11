«Рождественские старты на Егозе» возвращаются…

13 января с 10-00 будут проводиться соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине слалом-боне!
Приглашаются все желающие!
Старт с трассы "Спортивная".
При этом трасса останется открытой для гостей комплекса! Проведение соревнований не скажется на отдыхе гостей комплекса, а только добавит впечатлений и эмоций!
Также каждые субботу и воскресенье на ГЛЦ "Егоза" с 10-00 до 12-00 проводятся тренировки, которые организует Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Озёрска! Их цель - подготовка к соревнованиям на Егозе и повышение мастерства спортсменов-любителей. Тренер - Владимир Виленинович Кулешов. Сами тренировки бесплатные! Услуги ГЛК оплачиваются отдельно.
Все подробности на http://glk-egoza.ru/
Go на гору!
Ключевые теги: Егоза, соревнования, рождественские старты.
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