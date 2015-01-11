В Озёрске расследуется ДТП, в результате которой был безвозвратно повреждён новый остановочный комплекс

В минувшую пятницу Озёрск облетела новость о том, что в один из недавно установленных современных остановочных комплексов на проспекте Карла Маркса влетел минивэн, в следствие чего, муниципальная собственность была уничтожена. Или, как сказал советник Главы Озёрского городского округа по вопросам ЖКХ Станислав Воденко, "восстановлению не подлежит."

По его словам, сотрудники ГИБДД составили протокол, согласно которому причина ДТП - действия водителя транспортного средства, который не выбрал безопасную скорость движения. О том, что дорога была скользкая или на ней находилась колея - в документе не обозначено.

Скорее всего теперь незадачливому водителю придётся выплачивать ущерб. Напомним, что стоимость остановочного комплекса составляет порядка 250 тыс рублей.

Фотографии из открытых источников и из группы https://vk.com/kgozr

Александра Лебедева