В Каслях пожарные спасли 5-месячную девочку и двух ее братьев

В Каслях 22 января на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании – огонь охватил квартиру дома на улице Карла Маркса.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на первом этаже, пожарные были на месте через три минуты. Дым отрезал путь к спасению для женщины и ее троих детей, проживающих этажом выше. Было сформировано два звена: первое занялось тушением пламени в квартире, а второе – эвакуацией людей.

«В результате профессиональных действий сотрудников 60-й пожарно-спасательной части три малыша (младшей девочке исполнилось пять месяцев), а также их мама были спасены. Всех членов семьи осмотрели сотрудники скорой помощи, в госпитализации каслинцы не нуждались», – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-spasli-ot-pozhara-5-mesyachnuyu-devochku-i-dvuh-ee-bratev_112971.html