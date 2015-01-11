Куда сходить с детьми в ближайшие несколько дней? На эти вопросы ответит наша полезная и незаменимая "Детская афиша"!

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

Школа скорочтения и развития памяти IQ007 Озерск

Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;

ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)

СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания

Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.

МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.

Работаем с особенными детьми и взрослыми

пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9

тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86

25 января

20-00 кск «Лидер»

Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа) «Кудесник» - «Ветеран»

26 января

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Спектакль "Сказка о глупом мышонке", 3+

13-00 стадион «Труд»

Чемпионат Челябинской области по хоккею с шайбой

«Маяк-Гранит» - «Метеор-Сигнал» (г.Челябинск)

14-00 и 15-15 кск «Лидер»

Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа). «Ракета» – «Авангард» и «Озёрские лайки» - «Фортуна-2»

16-30 и 18-00 кск «Лидер»

Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. (I и II группа) I группа: «Восход – Кудесник» и «Фортуна – Спутник».

19-15 и 20-30 кск «Лидер»

Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Точка Роста» - «Кварц-Академия» и «Спартак» - «Энергия».

27 января

10-00 и 11-30 кск «Лидер»

Волейбол Первенство Озерского городского округа, среди любительских команд в сезоне 2019г.г. «Неместные» – «Бригада-44» и «Зенит-Озерск» - «ХСК»

11-00 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Сказка про хитрую лисичку" для детей 3+

Это захватывающая история о проделках лисички, которая сумела всех перехитрить. О глуповатом и доверчивом волке, каждый раз попадающем впросак. О любопытном зайчишке и простодушном старике, доброта и сердечность которого не оставит равнодушным никого.

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Морозко» (4+) Хорошо знакомая сказка на этот раз обошлась без единого отрицательного персонажа. Даже мачеха не выглядит такой уж «злыдней». В лесу пошаливают забавные «чудики» - Кикимора с Лешим, а Дед Мороз ласково их журит. Неизменным в «Морозко» осталось главное: награда всегда находит своего героя, а добро обязательно побеждает зло!

12-00 ДК «Маяк

Новая программа Ансамбля народной песни «Аюшка» - зимняя скоморошина «Петрушка»

13-00 Ледовый городок на пр.Карла Маркса

Театрализованная интерактивная программа «Эх, ухнем!». Закрытие ледового городка!

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие персональной выставки озерчанки Тамары Петровской, приуроченной к 70-летнему юбилею художницы. На выставке будут представлены живописные и графические работы.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Драма на грядках (14+) «Земля Эльзы». Можно прожить всю жизнь и никогда не узнать что такое любовь. Главная героиня Эльза всю жизнь живет в деревне и видит всё в серых тонах. Но однажды она знакомится с таким же несчастным человеком - Василием.

И забыв про родных и подруг она одевает розовое платье и готовится выйти замуж по любви.

19-00 кск «Лидер»

Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа по мини-футболу, среди любительских команд в сезоне 2019г.г.

«Технезис» - «Mirax-Team» и «Факел» - «АТЭЦ»

Александра Лебедева