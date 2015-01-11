Все школы Снежинска закрыли на карантин

В школах Снежинска до 4 февраля ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
По данным оперативного штаба, с 21 по 28 января в Снежинске зарегистрировано 1 457 случаев ОРВИ. По состоянию на 12.00 на карантин были закрыты 33 класса. Больше всего заболевших в школах 121 и 117. Несмотря на карантин, учебный процесс будет продолжаться дистанционно, сообщает «Снежинск Сегодня».
На карантин также уйдут подготовительные курсы для будущих первоклассников, отменяются клубы выходного дня для детей. Кроме того, отменены премьеры в местном ДК, намеченные на 1 и 2 февраля.
Напомним, в больницах и учреждениях соцзащиты в Челябинской области ввели масочный режим.
https://dostup1.ru/medicine/Vse-shkoly-Snezhinska-zakryli-na-karantin_113151.html
Ключевые теги: Снежинск, карантин, эпидемия гриппа и ОРВИ.
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