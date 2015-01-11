Влюбленные смогут разместить свои признания на экранах вокзалов

Признаться в любви на вокзалах смогут жители Челябинской, Курганской и Оренбургских областей. Их теплые слова и фотографии вторых половинок разместят на экранах железнодорожных вокзалов. Акцию, приуроченную ко Дню всех влюбленных, запустили в АО «Свердловская пригородная компания».

Для участия в акции нужно выслать на адрес SPKpress@svrw.ru фото человека, которому адресовано признание в любви. В письме необходимо указать имя и город адресата и поздравителя, а также добавить текст объемом не более 200 символов. Фотографии будут транслироваться на экранах компании не меньше суток. Изображения должны соответствовать тематике акции, быть достаточно четкими и не нести информацию негативного характера.

— рассказала сайту «Первый областной» помощник руководителя АО «Свердловская пригородная компания» по связям с общественностью Алена Изместьева.

Акция пройдет с 1 по 14 февраля, в этот период можно отправлять признания.

Напомним, видеоэкраны размещены в зоне пригородных касс. В Челябинской области таких экранов — 16, в Курганской — 13, а в Оренбургской области — 9.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dvv-na-vokzale/