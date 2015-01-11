Администрация привлекла к уборке дополнительные силы

Обильные снегопады на прошлой неделе создали сложности на дорогах и тротуарах в Озерске. В течение нескольких дней МУП «УАТ» пыталось ликвидировать последствия стихии, но с этой задачей не справилось. Чтобы исправить ситуацию, администрация округа приняла срочные меры.

Иван Сбитнев, первый заместитель главы Озерского городского округа:

- К сожалению, для МУП «УАТ», которое занимается обслуживанием улично-дорожной сети в городе, выпавшие в большом объеме осадки стали настоящим испытанием. Предприятие не выполняло свои обязанности по контракту и не реагировало на десятки наших предписаний. Как следствие – было много критики со стороны надзорных органов и жителей.

По поручению главы округа Евгения Щербакова было решено обратиться за помощью к другим подрядчикам. Они откликнулись и совместно с УКСиБ разработали план оперативной уборки города с учетом той техники, которая у них есть. Со вчерашнего дня к очистке дорог в Озерске привлечены дополнительные силы. Мы надеемся, что в ближайшее время практически все улицы удастся привести в нормальное состояние.

По данным УКСиБ, с 11 по 13 февраля свою технику безвозмездно вывели и выведут на самые сложные участки:

- ООО «Трансстрой» (директор Тарасов С.В.), предоставил 1 грейдер и 1 трактор, место работ – улицы Кыштымская, Дзержинского, Матросова, Музрукова:

- ООО «ДорСтройУрал» (директор Ганюшин А.И.), предоставил 1 грейдер, место работ – улицы Челябинская и Космонавтов, объездная дорога в мкр. Заозерный:

- МУП ЖКХ пос. Новогорный (директор Горюнов В.А.), предоставил 1 грейдер, место работ – пр. Победы.

Следует отметить, что МУП «УАТ» продолжает работать на очистке улично-дорожной сети по ранее утвержденному графику. Этому же предприятию предстоит вывозить снег с обочин.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38396/