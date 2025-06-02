Источник: ЮУрГУ

Назван вуз, где обучают перспективным инженерным специальностям.

Программа нацелена на подготовку специалистов для научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности

Хотите получить актуальную профессию и быть востребованным специалистом?

Для абитуриентов 2025 года отметили наиболее перспективные направления. Выбирайте то, которое откроет перед вами максимум возможностей.

12.03.01 «Приборостроение» с присвоением второй квалификации по направлению.

09.03.03 «Прикладная информатика». Специалист в области технологий приборостроения — это профессионал, владеющий широкими возможностями в сфере IT-технологий.

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». Выпускник программы — универсальный специалист, обладающий теоретическими знаниями, практическими навыками, связанными с разработкой материалов, созданием и управлением технологиями их изготовления.

22.03.02 «Металлургия». Цветная металлургия служит источником основных конструкционных материалов в различных отраслях экономики.

24.03.04 «Авиастроение», профиль «Беспилотные летательные аппараты». Задача программы — подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи, связанные с расчетом, проектированием и производством объектов авиационной техники, в частности БПЛА.

24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Образовательная программа нацелена на подготовку специалистов для научно-исследовательской, проектно-конструкторской деятельности в областях по проектированию объектов ракетно-космической техники.

24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами». Программа готовит инженеров по управлению движущимися объектами, включая автоматические системы для авиационной, космической, морской и наземной техники.

15.03.03 «Прикладная механика». Обучение по программе предполагает инженерную подготовку универсальных специалистов широкого профиля. В процессе обучения студент выбирает для трудоустройства близкую ему отрасль: авиастроение, аэрокосмос, энергетику, автопром, атомную промышленность, приборостроение, военную промышленность, разработку новых материалов и многое другое.

24.03.01 «Ракетные комплексы и космонавтика». Образовательная программа нацелена на подготовку специалистов для научно-исследовательской, проектно-конструкторской деятельности в областях, связанных с проектированием ракетных комплексов и космонавтики.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/education/2025/06/03/75534965/