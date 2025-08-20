Обратная связь Пятница, 22 августа, 18:37
Общественная жизнь

Новости » Общественная жизнь

Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

Россия построит в космосе первую в мире платформу-дрон.

Фото: сайт Роскосмоса

На земной орбите создадут суверенный технологический лагерь, которых будет состоять из шести модулей. Для этого построят первую в мире платформу-дрон. Ее работу будут полностью контролировать роботы.

Даже в современном технологичном мире это звучит, как сценарий для фантастического фильма. Но это реальность, и она станет возможной благодаря национальному проекту «Космос», который начали реализовывать в России по инициативе президента Владимира Путина. Нацпроект будет действовать до 2036 года. Предполагается, что за десять лет его реализации значительно улучшат систему навигации, качество мобильной связи, расширят доступ в интернет. Точнее станут и прогнозы погоды.

По нацпроекту подготовят 40 тысяч квалифицированных специалистов, а производительность космической отрасли планируют нарастить в 1,5 раза.

Большую работу проведут и для развития космической связи и управления космическими аппаратами. Для этого на околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах обновят действующие спутники. Также планируют запустить новые. Будут развивать и группировку спутников на средних орбитах. Это важно, поскольку именно от их работы зависит помехоустойчивая навигация судов, автомобилей, поездов, самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Нацпроект «Космос» предполагает развитие спутниковой группировки «Рассвет», которая обеспечит устойчивый доступ в интернет на всей территории России. Она же улучшит качество связи и телекоммуникаций. Ее будут запускать в несколько этапов. На первом этапе работать начнут 35 спутников, а всего их будет более 800. К 2028 году повысят точность системы «Глонасс». Если сейчас она работает с точностью до семи — восьми метров, то уже через два — три года точность увеличится до 2,5 метра. А к 2031 году точность системы вырастит до дециметрового уровня.

Напомним, в начале августа этого года на Международную космическую станцию прибыл челябинский космонавт Олег Платонов. В космос челябинец отправился на американском корабле Crew Dragon вместе с коллегами из NASA Майклом Финком и Зиной Кардман и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. А уже через несколько дней челябинец вышел на связь и рассказал о том, что адаптация во время первого полета в космос проходит хорошо.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1135242/

2025-08-22PKT11:25:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, космос.

Другие новости по теме:
