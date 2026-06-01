Программа «В гостях у детства» в Детском Парке 01.06.26 г.

01.06.2026 года программа «В гостях у детства» собрала сотни счастливых участников: и малышей, и взрослых. Гости праздника от души веселились: любовались творческими номерами от солистов и коллективов Культурно‑досугового центра, мастерили поделки на мастер‑классах, участвовали в играх и конкурсах, пробовали удачу в лотерее и катались на аттракционах бесплатно. Юнармейцы вместе с руководителем Михаилом Назаровым устроили детям захватывающую игру в «лазертаг». Огромный пушистый медведь с удовольствием позировал для фото с детворой.

Валентина Сылько, заместитель председателя Собрания депутатов и координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», поздравила всех с наступающим праздником. А волонтёры проекта «Озёрск. Гордимся» и активисты профсоюза ПО «Маяк» порадовали ребят более чем тысячей воздушных шаров.

Море улыбок, смеха и отличного настроения – вот главный итог этого чудесного дня!

Фото Александра Абросимова.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/63996/