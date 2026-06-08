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Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.

Жители Озерского городского округа решают, какие городские территории благоустроят в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды», нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и партпроекту «Единой России» «Городская среда».

На реализацию лучших проектов из федерального бюджета ежегодно выделяют 25 миллиардов рублей. В 2025 году более 13,5 миллионов человек по всей стране приняли участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Благодаря этому удается в первую очередь благоустраивать наиболее важные для людей объекты, делать районы и округа более уютными и комфортными для жизни.

В нашем округе в 2025 году победили общественные территории, часть которых уже начали благоустраивать:

– часть парковой зоны в посёлке Новогорный;

– сквер «Комсомольский» (ул. Герцена, 8);

– общественную территорию в районе многоквартирных домов на ул. Набережная, д. 56-61;

– сквер у Дворца культуры «Строитель».

В голосовании этого года участвуют шесть общественных территорий:

✔️ Пешеходная зона в районе ДК им. А.С. Пушкина в микрорайоне Татыш;

✔️ Аллея спортивной Славы (между зданиями КСК «Лидер» и ГСПИ - УПИИ «ВНИПИЭТ»;

✔️ Пешеходная зона парка в посёлке Новогорный;

✔️ Пешеходная зона в районе ул. Набережной от дома № 4 до дома №7;

✔️ Зона отдыха в районе ул. Береговая посёлка Метлино;

✔️ Зона отдыха между пр. Объездной и озером Иртяш в микрорайоне Заозерный, в районе дома № 6/5.

По числу голосов в нашем округе лидирует пешеходная зона на ул. Набережной (от дома №4).

Свой выбор можно сделать на платформе через мобильное приложение «Госуслуги», а также с помощью волонтёров, которые работают в Центре культуры и досуга молодежи (ул. Свердлова, 42). Также к волонтерам можно обратиться по телефонам 8(35130)5-92-65, +79128030373, +79128031120.

Жители Озерского городского округа старше 14 лет могут повлиять на то, какие территории нашего города преобразят в 2027 году.

С каждым годом участников всероссийского голосования становится всё больше. Это закономерно и объяснимо. Люди видят, как их неравнодушие, их решения влияют на облик городов, как на месте пустырей появляются современные пространства для отдыха, заброшенные парки приводят в порядок, а привычные маршруты для прогулок становятся комфортней и удобней.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» и партийному проекту «Единой России» «Городская среда» в нашем городе за 5 лет привели в порядок 18 территорий. Один из ярких примеров преображения – пешеходная зона у берега Иртяш в микрорайоне Заозерный. В 2025 году вместо заросшего бурьяном протяженного участка появилась современная, комфортная территория с хорошим освещением, малыми формами, детской площадкой.

Вадим Каримов, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа, общественный куратор программы ФКГС в Озерске:

- В этом году жители округа особенно активно участвуют в голосовании, которое проводит Минстрой РФ совместно с партией «Единая Россия». Призываю присоединиться всех, кто еще не отдал свой голос за одну из шести территорий. Каждый голос может стать решающим!

Территория до благоустройства мкр. Заозерный:

Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.

Благоустроенная территория мкр. Заозерный:

Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.

Фото: ozerskadm.ru

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/news/64070/

2026-06-10PKT13:44:00

Ключевые теги: Озерск, благоустройство.

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