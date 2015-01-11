Свалки в Челябинской области ликвидируют с помощью федерального Минприроды

Челябинская область получит федеральные средства на ликвидацию свалок. Финансовую помощь направят в 2020 году. Кроме Южного Урала еще 29 регионов отобраны федеральным Министерством природных ресурсов и экологии для помощи.

На 2020 год планируется направить средства федерального бюджета в размере 10,4 миллиарда рублей 30 субъектам РФ на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

— цитирует ТАСС пресс-службу Минприроды.

Помощь в ликвидации свалок и опасных объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Отметим, что во время Послания Федеральному собранию президент Владимир Путин высказался о важности рекультивации свалок. По словам главы государства, в черте российских городов не должно быть ни одной свалки, тем более незаконной. В Челябинске, например, в ближайшее время начнется процесс рекультивации самого большого полигона, функционировавшего полвека.

Точно такая же работа будет проводиться вокруг каждой маленькой свалки. Очень важно сказать, что мы часто говорим о Челябинской свалке, но это далеко не все. Есть они и в Магнитогорске, и в малых городах. Все несанкционированные свалки должны быть ликвидированы в кратчайшее время. Это тоже задача регоператора и он тоже задачу эту будет выполнять под нашим надзором и под общественным контролем, который будет в этом вопросе организован.

— прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что на месте Челябинской свалки появится зеленый холм уже к саммитам ШОС и БРИКС, то есть в 2020 году.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/svalki-v-chelyabinskoy-oblasti-likvidiruyut-s-pomoshchyu-federalnogo-minprirody/