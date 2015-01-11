В России могут узаконить самообразование

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило узаконить среднее профессиональное и высшее самообразование. Способ подтверждения полученных знаний планируют разработать уже в 2019 году. В первую очередь введут зачеты отдельных курсов, сообщает газета «Известия».

Это может позволить снизить гражданам расходы на образование и получить необходимую квалификацию, утверждают эксперты. Но применить это намного проще будет к дополнительным курсам. Основную программу студентам намного выгоднее изучать в группах, поскольку именно во время обучения появляются новые полезные связи.

Самостоятельное изучение программы исключает возможность общения с преподавателем и сокурсниками — соответственно, студент не развивает коммуникативных навыков и не «обрастает» полезными для карьеры связями.

— рассказывает ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров.

На данный момент в России самостоятельно разрешено изучать только материалы школьной программы. Также допускается ускоренное изучение предметов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-mogut-uzakonit-samoobrazovanie/