Впервые в Озёрске Игорь Тальков младший!

Приглашаем на концерт Игоря Талькова младшего!

Игорь Тальков младший.

В 2001 году впервые вышел на большую сцену, открыв концерт памяти отца в Государственном Кремлёвском дворце песней «Я вернусь», где был горячо встречен зрителями.

26 июня 2004 года на фестивале «LG» исполнил песню «Спасательный круг», которую исполнил его отец Игорь Тальков (старший).

В 2005 году при участии продюсера Василия Козлова выпустил свой дебютный сольный альбом «Надо жить!», изданный студией звукозаписи «Никитин Records».

В 2006 году совместно с группами «Слайд», «Золотой век», музыкантом Паскалем и рядом других музыкантов записал альбом «Чистые труды», в котором были исполнены известные песни его отца, а также записаны песни на неизданные или малоизвестные стихи Игоря Талькова-старшего. В том же году исполнил вместе с Азизой песню «Этот мир».

В 2009 году основал группу «МирИМир». Предпочитает не издавать новые песни на пластинках, а выкладывать их в свободный доступ в сеть Интернет. Выражает негативное мнение о состоянии современной так называемой «форматной» популярной музыки, чем обосновывает своё нежелание вписываться в формат официальной российской эстрады.

По устоявшейся традиции, начиная с 2009 года, Игорь Тальков-младший ежегодно 6 октября, в день убийства своего отца, дает концерт его памяти в Санкт-Петербурге на ступенях у Дворца спорта «Юбилейный»