Медицину ЗАТО обсудили в Общественной палате России

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков принял участие в общественных слушаниях на тему качества медицинских услуг в ЗАТО. Организатором мероприятия выступила Общественная палата РФ.

Актуальную для «атомных» городов проблему обсудили представители ФМБА РФ, ГК «Росатом», Минобрнауки, ведущих медицинских центров России, общественных организаций. В числе приглашенных были руководители органов местного самоуправления.

Андрей Кузнеченков:

- Слушания, которые состоялись в Общественной палате РФ, стали важным шагом на пути формирования законодательной инициативы: включению учреждений ФМБА России во все программы национального проекта «Здравоохранение», установлению обоснованных тарифов ОМС и повышающих нормативов при подушевом финансировании. Соответствующие предложения будут включены в итоговый документ – Рекомендации общественных слушаний - и направлены в органы государственной власти. Такова реальность: вывести медицину в ЗАТО на современный уровень без решения законодательных вопросов невозможно.

Следует напомнить, что с момента создания института ЗАТО, «атомных» городов и наукоградов, в связи с большой важностью работы градообразующих предприятий, повышенное внимание уделялось социальной сфере, в том числе и здравоохранению. Исторически за медицинское обеспечение сотрудников предприятий и жителей закрытых территорий отвечало и отвечает ФМБА России. Социальные льготы, предоставляемые медицинским работникам, высокая оснащённость лечебных учреждений, поддержка администрации города и предприятия, позволяло поддерживать на очень высоком уровне и кадровый потенциал, и уровень качества оказания медицинской помощи. В настоящий момент, в связи с переходом на одноканальное финансирование, возникли серьёзные проблемы, решать которые необходимо радикально.

«Проблемы повышения качества медицинских и социальных услуг, оказываемых жителям закрытых административно-территориальных образований» - об этом на круглом столе говорили участники общественных слушаний. Руководитель ФМБА России В. В. Уйба в своём выступлении рассказал об основных слабых точках здравоохранения закрытых территорий - дефиците кадров и недостаточном финансировании материально-технической базы:

- В настоящий момент мы отстаём по материальной базе от территорий муниципальных и субъектовых. При том, что больницы ФМБА России до сих пор являются единственными государственными ЛПУ на закрытых территориях. Мы единственные, кто сохранил институт цеховых терапевтов, этапность и преемственность в системе оказания медицинской помощи.

Владимир Викторович предложил членам Общественной палаты РФ рассмотреть возможность возвращения системы прямого финансирования ФМБА России из бюджета, а также уделить особое внимание подготовке квалифицированных кадров, готовых к работе в ЗАТО.

Свой взгляд на проблему высказали: начальник управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, генеральный директор ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (ЗАТО Северск) Виктор Воробьёв, директор Департамента социальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Минобрнауки России Вадим Медведев, главный врач ФГБУЗ КБ № 33 ФМБА России (г.Нововоронеж) Геннадий Ролдугин, Председатель Комиссии по здравоохранению Общественного совета Гскорпорации «Росатом» Ян Власов, заместитель Председателя Городской Думы города Сарова Антон Ульянов, президент МРОО Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

Подвёл итоги общественных слушаний первый заместитель председателя Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор ФГБУ НКЦО ФМБА России Николай Дайхес.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38537/