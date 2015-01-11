В Кыштыме в каждой третьей квартире обнаружены нарушения в использовании газового оборудования

Внеплановое обследование многоквартирных домов началось с февраля и продолжается по сей день.

Проверкой занимаются шесть бригад, сформированных из специалистов газовой службы и работников управляющих компаний.

Изначально обследование планировалось завершить до 1 марта, обходя в день по 300 квартир. Но по факту удаётся наполовину меньше. По той простой причине, что многие жильцы не открывают двери и в управляющих компаниях не всегда могут выделять своих работников для проверки. Таким образом, в домах, которые обслуживают «Комфорт» и «ЖКХ», визиты специалистов продлятся до середины марта.

Сейчас проверено около половины жилого фонда, и в каждой третьей квартире выявляются нарушения.

– Зачастую жильцы квартир самовольно устанавливают плиты, краны, варочные панели, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности начальника кыштымской газовой службы «Газпром газораспределение Челябинск», старший мастер Вячеслав Павлов. – В домах Нижнего Кыштыма некоторые приноровились устанавливать на газовое оборудование шланги, предназначенные для водоснабжения. Но они трескаются и сифонят.

Кроме того, есть квартиры, в которых плиты не меняют по несколько десятков лет, при допустимом сроке их эксплуатации не более 15 лет. По одному из таких адресов духовка закрывалась на… шпингалет, а из четырёх конфорок работала только одна.

Почти ежедневно газовщики попадают в экстремальные ситуации. В одной из квартир на улице Победы, 4 работников газовой службы и управляющих компаний не выпускал из квартиры психически нездоровый мужчина, размахивая лезвием. А на улице Чернышевского, 4 мужчина угрожал избить проверяющих сковородой, если они не отойдут от его квартиры.

http://www.kr74.ru/society/11186-v-kyshtyme-v-kazhdoy-tretey-kvartire-obnaruzheny-narusheniya-v-ispolzovanii-gazovogo-oborudovaniya.html