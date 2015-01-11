Россияне отдохнут в марте 3 дня подряд в связи с праздником

Жители России смогут отдыхать три дня подряд, с 8 по 10 марта, в связи с празднованием Международного женского дня – рабочий день, предшествующий праздничному, будет укороченным.

«Восьмое марта приходится на пятницу, поэтому на предстоящей неделе россиян ждут трехдневные выходные. Продолжительность рабочего дня в четверг, 7 марта, сокращается на один час», – сообщил Шкловец.+

Следующими длинными выходными для россиян станут майские праздники с 1 по 5 мая. Спустя три рабочих дня в рабочем календаре – сразу четыре выходных дня (с 9 по 12 мая).

https://dostup1.ru/society/Rossiyane-otdohnut-v-marte-3-dnya-podryad-v-svyazi-s-prazdnikom_114162.html