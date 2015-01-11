Всё самое интересное в первой в этом году весенней афише!

С началом весны вас, друзья! Первая весенняя афиша этого года!

Озёрск

Все выходные:

17-00 ДК «Маяк»

Праздник популярной песни 12+

Кск «Лидер»

18 традиционный женский турнир по волейболу памяти А.В.Мичковец

2 марта

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Спектакль-дипломант «Стрелы солнца»:

2010 г. – победа в номинации «Лучший спектакль для детей» на XII фестивале профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2010» (г.Челябинск).

2010 г. – спецприз жюри «За актерский ансамбль» во II театральном конкурсе «Территория культуры Росатома 2009-2010».

2011 г. – победа в номинации «Лучший спектакль для детей» на I межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад» (г.Димитровград).

С 11-30 до 18-00 м-н Мебельный

Выставка-Ярмарка Hand Made Bazar

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Зойкина квартира». М.Булгаков(16+)

3 марта

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

"Петушок - золотой гребешок". Поставлен он был в 2014 году по многочисленным просьбам озерских зрителей главным режиссером театра кукол Дмитрием Ерохиным. Долгожданный спектакль играется на ширме!

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Добрый Хортон» (3+)

Регистрация с 11-00 Шахматный клуб

Турнир по быстрым шахматам среди женщин, посвященный Дню 8 марта.

16-00 ДК «Строитель»

Концерт Игоря Талькова младшего

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Дневник горничной». Молодая горничная Селестина поступает на работу в дом к семье Ланлер. В свободное от работы время она ведет записи своей жизни, рассказывая о порочных развлечениях своих господ. В этой пьесе тесно соседствует порок и добродетель. (18+)

Челябинск

2 марта

С 11 до 21-00 «Алмаз»

Весенний фестиваль творчества и креатива "Хобби Маркет".

19-00 ДК Железнодорожников

В мега-ретро-шоу «Мы из СССР» на одной сцене выступят супер-звезды советской эстрады. Зрителей ждет встреча с легендарными артистами 1970-80-х годов. Среди участников шоу — музыканты ВИА «Ариэль», «Голубые гитары», «Песняры», «Лейся песня», «Зодчие», «Карнавал», «Шестеро молодых».

3 марта

11-00 Зал органной и камерной музыки «Родина»

Концерты в ползунках (от 3 до 4 лет). Приглашаем родителей с маленькими детьми на уникальные программы: уже третий концертный сезон проводятся «Концерты в ползунках», рассчитанные на слушателей от полугода до четырех лет. Главная цель концертов для малышей — это приобщение детей младшего дошкольного возраста к высоким образцам отечественной и зарубежной классики, музыкальное развитие ребенка и воспитание художественного вкуса.

Екатеринбург

2 марта

13-00 Свердл.обл. Гора Белая

Кубок Европы по сноубайк-кроссу

В первом в истории Кубке Европы участие примут спортсмены шести стран Старого света: Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы и, конечно, России. В составе нашей сборной выступят два свердловских кроссмена: представители областного Центра технических видов спорта Тимур Муратов и Антон Пестов. Оба уральских спортсмена опытные мотогонщики, которые неоднократно поднимались на пьедестал почета как российских, так и международных стартов.

19-00 Center Music Club

Творческий вечер Севы Новгородцева.

Известный ведущий русской службы BBC Сева Новгородцев раскроет секреты жизни по другую сторону микрофона.

3 марта

14-00 Ельцин Центр

Четверо научных сотрудников выступят перед юными зрителями и расскажут им о своих исследованиях понятно и интересно. У каждого учёного будет всего десять минут, чтобы завоевать внимание ребят. Ученые поделятся знаниями из нескольких областей: история, физика, астрономия. Дети выберут победителя самостоятельно, благодаря замеру громкости аплодисментов.

На Science Slam Kids детей ждет настоящий праздник науки: выступления ученых, подарки, а также нитробар.

Александра Лебедева