Исполнителя работ обязали исправить ситуацию с вывозом снега

Сегодня на аппаратном совещании, которое состоялось в администрации Озерского городского округа под руководством первого заместителя главы Ивана Сбитнева, была дана неудовлетворительная оценка действиям МУП «УАТ» в части содержания улично-дорожной сети.

- В наш адрес поступают многочисленные жалобы от жителей города, в которых идет речь о снежных валах, образовавшихся вдоль бордюрного камня практически на всех дорогах в результате уборки проезжей части. Администрация намерена привлечь к ответственности тех, кто виновен в создавшейся ситуации, - комментирует действия властей Иван Сбитнев. - Напоминаю, что по муниципальному контракту содержанием улично-дорожной сети занимается «Управление автомобильного транспорта» - к нему мы предъявили претензии и потребовали в течение дня предоставить нам график вывоза снега с подотчетной территории. В настоящее время рассматривается вопрос о наложении дисциплинарного взыскания на директора МУП «УАТ» и применении штрафных санкций к подрядчику.

Несмотря на то, что руководство МУП «УАТ» заявляет о готовности выполнить всю масштабную работу в кратчайшие сроки, Иван Сбитнев поручил руководителю Управления капитального строительства и благоустройства Надежде Беляковой еще раз проанализировать условия договора с подрядчиком (в части объемов вывозимого снега и оплаты), осуществлять постоянный контроль за ходом уборки и привлечь к борьбе со снежными валами дополнительные силы – сторонние организации.

Иван Сбитнев:

- Наша первостепенная задача – привести городские улицы в надлежащее состояние, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов. Полагаю, что, если не будет обильных снегопадов, то до праздников в этом деле произойдут серьезные подвижки.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38573/