Прощеное воскресенье в Озёрске

Первый шаг за порог – это уже первый шаг по дороге к дому.

Последний день Масленицы – это уже почти первый день Великого поста.

Прощеное воскресенье…

В этот день все православные просят друг у друга прощения – чтобы приступить к посту с мирной душой, сосредоточиться на духовной жизни и с

чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения Христова. Чин прощения в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска, как полагается, был совершен в последнее воскресенье вечером – это служба вечерни сырной седмицы (Масленицы).

Начинается служба как обычная вечерня, но в храме уже все по-другому: на аналоях великопостные черные или фиолетовые пелены, в середине службы и священники меняют облачение на темное. Храм был полон: на эту службу, как на одну из важнейших служб годичного круга, стараются прийти все, кому позволяет здоровье и обстоятельства.

Первый шаг за порог – это уже первый шаг по дороге к дому: уже слышатся стихиры Пасхи: в самом начале Великого поста уже брезжит Свет Воскресения.

По-особенному торжественно и радостно: начинается весна постная, весна духовная!

Александр Волынцев