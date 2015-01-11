Новые авиарейсы свяжут Челябинск с югом России

В Челябинске запустят авиаперевозки по нескольким новым направлениям. Их откроют уже этой весной.
Так, с 1 апреля авиакомпания “Азимут” начнет рейсы в Минеральные воды. Улететь на южный курорт из южноуральской столицы можно будет два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Обратно самолеты будут возвращаться во вторник и пятницу ночью соответственно.
Кроме того, новый рейс с 1 апреля свяжет Челябинск и с Краснодаром. Отправиться в столицу Кубани на самолете также можно будет дважды в неделю, по понедельникам и субботам. Обратные вылеты запланированы по вторникам и воскресеньям.
Добавим, как уточнили в пресс-службе челябинского аэропорта, минимальная стоимость билета на оба маршрута составит 888 рублей без учета дополнительных сборов.
https://www.cheltv.ru/novye-aviarejsy-svyazhut-chelyabinsk-s-yugom-rossii/
Ключевые теги: туризм, отдых, авиасообщение.
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