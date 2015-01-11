В гостях у «Странника»

10 марта в клубе «Странник» (г. Кыштым) озерчане представили литературно-музыкальную композицию «Воин Христов Иларион», повествующую об архиепископе Иларионе Верейском, его служении и жизни.

Для наших горожан это уже не первая постановка, рассказывающая о новомучениках. В прошлые годы прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска уже видели постановки, посвященные подвигу новомученицы Татьяны (Гримблит), жизни и служению знаменитого хирурга и архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в постановке заслуженного артиста России Николая Скрябина. Композицию об архиепископе Иларионе также поставил Николай Павлович.

В работе над литературно-музыкальной композицией принимали участие: Ульяна Полухина, Арина Клокова, Валентина Акимова, Екатерина Конради и Ольга Смирнова; музыкально-иллюстративное оформление обеспечила Ольга Кораблева.

Озерчане уже познакомились с этой композицией, а вот в Кыштыме ее увидели впервые, и для многих православных кыштымцев (а в актовом зале собрались и прихожане храма Сошествия Святаго Духа на Апостолов, и кыштымские скауты, и представители казачества) это было первое знакомство с жизнью и подвигом архиепископа Илариона.

Настоятель храма Сошествия Святаго Духа на Апостолов иерей Константин Семенов отметил высокий уровень композиции и ее безусловную пользу для зрителей и пригласил показать в Кыштыме постановку об архиепископе Луке (Войно-Ясенецком).

В свою очередь гостеприимные кыштымцы показали озерчанам свою Станцию детского и юношеского туризма и экскурсий (так официально называется клуб «Странник»). Гости узнали, что расположен этот клуб в усадьбе столбового дворянина генерал-майора Григория Васильевича Дружинина, получившего в свое время от тёщи доверенность «на безотчётное заведывание и управление» всеми заводами Кыштымского горного округа. Это именно Г.В.Дружинин, как главный распорядитель финансов, способствовал открытию на Каслинском заводе школы мастеров художественного литья. Благодаря инициативам Григория Васильевича округ достиг своего особого расцвета…

Познакомили озерчан и с краеведческим уголком «Странника»: замечательная экспозиция, рассказывающая о быте уральцев никого не оставила равнодушными.

Побывать здесь еще захотелось всем без исключения.

Александр Волынцев