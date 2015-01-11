Каждый седьмой южноуральский выпускник будет сдавать ЕГЭ по информатике

Каждый седьмой школьник в этом году будет сдавать ЕГЭ по информатике. Это почти в два раза больше, чем в прошлом – 2,5 тысячи выпускников. Регион переживает цифровой бум, отмечают в министерстве образования.

Там начали подготовку к итоговой аттестации.

“Челябинская область в плане подготовки по информатике – продвинутый регион. Наши школьники всегда показывают уровень гораздо выше всероссийского. Мы одни из лидеров ив олимпиадах. У нас воспитывают айтишную элиту, но и “массовка” у нас очень приличная”, – отмечает Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.

Всего в этом году итоговую аттестацию пройдут 16 тысяч южноуральцев. Как и раньше, для получения аттестата необходимо сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику. Правда, со вторым предметом не все так просто: подтвердить одновременно и базовый, и профильный уровень выпускники больше не имеют права. Им придется выбирать что-то одно. Добавим, из года в год больше всего выпускников в регионе выбирают обществознание, физику и биологию.

https://www.cheltv.ru/kazhdyj-sedmoj-yuzhnouralskij-vypusknik-budet-sdavat-ege-po-informatike/