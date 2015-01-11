Новая система обращения с ТКО в действии: есть вопросы

В администрации Озерского городского округа состоялась встреча руководителей муниципальных учреждений и предприятий с представителем Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Кыштымскому кластеру. Участники обсудили текущее положение дел.

В совещании приняли участие первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, начальник отдела охраны окружающей среды администрации округа Галина Смирнова, менеджер по работе с клиентами ООО «Спецсервис» Лев Диденко, директор ООО «Чистый город» Дмитрий Бурунов.

Открывая встречу, Иван Сбитнев напомнил собравшимся, что с 1 января 2019 года в Российской Федерации начала действовать новая система обращения с ТКО, и, естественно, на первом этапе возникло немало вопросов:

- Сегодня мы обсуждаем тему, которая волнует руководителей наших бюджетных учреждений в сфере образования, культуры и спорта – это заключение договоров с Регоператором ТКО по Кыштымскому кластеру – ООО «Спецсервис». Процесс длится уже два месяца и взаимоотношения складываются непросто. Дело в том, что каждая сторона стоит на защите своих интересов, но нам необходимо найти компромисс.

В ходе общения выяснилось, что при заключении договоров озерские бюджетники больше всего озадачены стоимостью услуги, которая по сравнению с расходами на ТКО в 2018 году для них выросла в несколько раз.

Согласно Правилам, потребители вправе учитывать объемы вывозимых региональным оператором отходов как с применением нормативов (с учетом численности обучающихся и персонала), так и исходя из количества и объема контейнеров, установленных на площадке накопления.

- Бюджетные учреждения, вынужденные считать каждую копейку, пытаются экономить и настаивают на более гибком подходе – плавающем графике и фиксации объемов ТКО по факту. Региональный оператор вместе с подрядчиком ООО «Чистый город» выступают за более стабильную схему взаимоотношений: предлагают вести расчеты либо по контейнерам, либо по нормативу, но закладывают в договор фиксированные значения, - комментирует сложившуюся ситуацию Иван Сбитнев. - Это проблема не только нашей территории. Примерно месяц назад в Правительстве Челябинской области состоялось совещание, которое провел первый заместитель министра экологии, где была достигнута договоренность с Региональным оператором - ООО «Спецсервис» - о возможном применении плавающего графика для потребителей услуги в Кыштымском кластере. Таким образом, на сегодняшний день одним противоречием сторон стало меньше, и мы намерены заниматься выстраиванием отношений и дальше.

Встреча проходила в формате вопросов и ответов, из зала прозвучали предложения по улучшению взаимодействия с ООО "Спецсервис". Лев Диденко заверил, что его компания уделяет первоочередное внимание заключению договоров с бюджетными учреждениями и готово к активному сотрудничеству. Он пригласил вторую договорную сторону разрешить все возникшие противоречия в индивидуальном порядке.

Иван Сбитнев высказался за скорейшее открытие представительства ООО «Спецсервис» в Озерске, а также подчеркнул, что, со своей стороны, администрация округа будет максимально содействовать внедрению новой системы обращения с ТКО в муниципалитете:

- Для того, чтобы заключить договоры на взаимовыгодных условиях, мы намерены еще не раз вернуться к обсуждению данного вопроса с приглашением руководителя ООО «Спецсервис». И в дальнейшем будем предпринимать меры, в том числе устанавливать дополнительные контейнеры, для того, чтобы сбор и вывоз ТКО осуществлялся без сбоев.

В завершение Регоператору ТКО по Кыштымскому кластеру были переданы претензии и жалобы жителей, собранные администрацией округа в процессе мониторинга ситуации на точках сбора мусора во дворах.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38661/