Большой вальс «Золушки»

31 марта народный коллектив ансамбль бального танца «Золушка» отметит свое 50-летие.

В юбилейном вечере озерскому зрителю будут представлены лучшие европейские и латиноамериканские танцевальные композиции ансамбля, клуба любителей бального танца «Сеньоры», а также творческих коллективов Дворца культуры «Маяк».

Руководители ансамбля Сергей Пантюхин и Юлия Третьякова выведут на сцену своих воспитанников от 8 до 60 лет.

При ансамбле «Золушка» уже давно создана группа для взрослых, где любой желающий старше 30 лет сможет научиться очень красивому и романтичному медленному вальсу, страстному аргентинскому танго, незабываемому венскому вальсу, легкомысленному и задорному квикстепу, зажигательным, необыкновенно эмоциональным танцам латиноамериканской программы.

Бальный танец - невероятно красивое искусство, которое пользуется огромной популярностью в современном мире. АБТ «Золушка» предоставляет возможность любому жителю Озерска приобщиться к пластике, ритму и движению.

В преддверии своего юбилея, коллектив получил звание Лауреата I степени Областного фестиваля ансамблей бального танца и шоу-программ «Большой вальс».

Юбилейный концерт «Живи, танцуй, люби!» ансамбля бального танца «Золушка» пройдет 31 марта в ДК «Маяк», начало в 16.00.