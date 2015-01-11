В ДК «Маяк» состоялось открытие методического кабинета

Открытие в Озерске методической площадки стало возможным благодаря финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом». Новый образовательный портал позволит специалистам культурно-досуговой сферы округа и других закрытых городов получать полезную информацию, а также обмениваться опытом с коллегами.

Сегодня большое значение приобретают не только знания и опыт специалистов, но и возможность постоянно повышать уровень информационной компетентности. Поэтому открытие методического кабинета в ДК «Маяк» было продиктовано требованиями времени.

Следует отметить, что в 2017 году в рамках программы «Территория культуры Росатома» был проведен масштабный мониторинг и комплексная оценка учреждений культуры в городах присутствия ГК «Росатом». По мнению организаторов мониторинга, Озерск должен был стать базовой площадкой для обучения и обмена опытом специалистов культурно-досуговой сферы закрытых городов. С целью организации методической площадки центру были выделены дополнительные средства. Финансирование позволило приобрести несколько компьютерных рабочих мест, оргтехнику, мониторы для проведения онлайн показов, презентаций, вебинаров и тренингов. Планируется, что методический кабинет будет работать по двум направлениям, в рамках сотрудничества с другими закрытыми городами, а также для повышения квалификации руководителей творческих коллективов КДЦ.

14 марта в ДК «Маяк» рядом с методическим кабинетом состоялось открытие архива-музея. Собирать уникальную коллекцию фото, кино и видеодокументов начал один из старейших работников ДК «Маяк», который на протяжении нескольких десятков лет руководил фотостудией «Панорама» Владимир Сергеевич Иванов. В его коллекции кинопроектор, телевизоры, пластинки, видеокассеты и множество другой техники и материалов, которые сегодня стали основой собственного архива-музея, как по истории дворца культуры, так и по истории города. Видео и аудио записи, и все экспонаты были бережно сохранены, и теперь их могут увидеть новые поколения жителей округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38671/