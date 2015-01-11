В Озерске дан страт детскому лету-2019

В соответствии с постановлением администрации, в муниципалитете начата подготовка к летней оздоровительной кампании. Первое межведомственное совещание на эту тему провел 14 марта заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге.

В рабочей встрече приняли участие руководители управления образования и управления экономики администрации, представители ФМБА, МЧС, прокуратуры и профсоюзов.

Ключевые организационные моменты отразила в своем докладе начальник управления образования Любовь Горбунова. Она сообщила, что в этом оду будут открыты городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе подведомственных образовательных организаций для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, включительно, в одну смену (ее продолжительность составит 18 дней (без учета выходных дней), с 03.06.2019 по 27.06.2019, общей наполняемостью 1290 человек. Перечень образовательных организаций, готовых принять у себя учащихся на «пятую четверть», уточняется.

Загородные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием будут работать по следующему графику:

- «Орленок» (350 мест в смену) - с 09.06.2019 по 30.06.2019, с 04.07.2019 по 25.07.2019, с 29.07.2019 по 19.08.2019;

- «Звездочка» (240 мест в смену) - с 04.07.2019 по 25.07.2019;

- «Отважных» (130 мест в смену) - с 09.06.2019 по 30.06.2019, с 04.07.2019 по 25.07.2019, с 29.07.2019 по 19.08.2019.

По решению органов местного самоуправления, размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за посещение лагерей составит: городские оздоровительные лагеря в г. Озерск - 3450 рублей на одного ребенка в смену, (из них на оплату культурно-развлекательных мероприятий - 600 рублей); городские оздоровительные лагеря в поселках Метлино и Новогорный - 2850 рублей на одного ребенка в смену; загородные оздоровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», «Отважных» - 6500 рублей на одного ребенка в смену.

В ходе совещания Олег Ланге отметил, что при организации летней оздоровительной кампании 2019 года необходимо будет провести большую работу: «Наша задача – сделать все, чтобы отдых детей получился комфортным и безопасным». Специалисты федеральных структур напомнили о необходимости строго соблюдать требования законодательства в части санитарных и прочих норм, которые, как выяснилось, не изменились по сравнению с предыдущим периодом. Директор ДТДМ Ирина Антонова, ответственная за деятельность загородных оздоровительных лагерей, подтвердила готовность выполнить предписания надзорных органов в ходе подготовки к лету-2109.

Следует добавить, что финансирование летней оздоровительной кампании предусмотрено в пределах средств муниципальной программы на условиях софинансирования с областным бюджетом, общая сумма затрат составит 27 млн. 360 тыс. рублей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38672/