Команда УКС-Озёрск заняла 2-ое место на Кубке губернатора!

16 марта 2019 года на горнолыжном курорте «Солнечная Долина» прошел 17 кубок губернатора Челябинской области командных соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду.

От Озерска в этих соревнованиях выступили две команды по горным лыжам из 5 человек: Управления по ФК и С Озерского городского округа и УКС -Озёрск.

Среди команд средств массовой связи и банков Команда УКС - Озёрск в составе: Баранов Евгений, Скорева Алена, Усольцев Егор, Сурнин Владислав, Марченко Георгий заняла 2 место.

Среди команд глав администраций и управлений команда управления комитета по физической культуре и спорту Озерского городского округа в составе : Ветлосемина Ирина, Васильев Владимир, Гришин Константин, Верховод Евгений, Кулешов Владимир также заняла 2 место.

Озерчане каждый год доказывают, что входят в число лучших спортсменов-любителей области!!! Стоит отметить, что тренируются все спортсмены на нашей родной Егозе.