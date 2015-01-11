Дороги в Челябинской области на месяц закроют для грузовиков

Дороги на Южном Урале закроют для большегрузных автомобилей – ограничение будет введено с 15 апреля из-за паводка.

«Движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью Челябинской области, будет ограничено с 15 апреля 2019 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток», – говорится в документе.

Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Миндортрансом.

«При установлении положительных температур, из-за таяния снега, земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. В целях сохранности дорожного покрытия и вводится ограничение движения. Министерство ответственно за организацию этой процедуры, а также за выдачу разрешений на движение, и мы обещаем исполнять свои обязанности вовремя и с надлежащим качеством», – отметил начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Действие приказа не распространяется:

- на механические транспортные средства марки МТЗ-80, Т-40 и их аналоги;

- на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства областных дорог;

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, ГСМ (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства Минобороны РФ.

https://dostup1.ru/society/Dorogi-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-mesyats-zakroyut-dlya-gruzovikov_114593.html