Коммунальщики Трехгорного задолжали за тепло и воду 65 миллионов рублей

С населения деньги собрали, но по счетам не расплатились: прокуратура требует, чтобы коммунальщики Трехгорного (Челябинская область) расплатились с поставщиками воды и тепла.

Прокуратурой Трехгорный проведена проверка исполнения законодательства РФ при осуществлении расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг населению обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гермес».

«Установлено, что управляющая компания имеет задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за поставленные коммунальные ресурсы в размере 65 327 454 рублей 73 копейки. В течение 2018 года общество необоснованно не перечисляло денежные средства, собранные у населения за предоставленные услуги по теплоснабжению и водоснабжению, в размере, достаточном для выполнения договорных обязательств. Непринятие должных мер по погашению имеющейся задолженности ставит под угрозу теплоснабжение и водоснабжение населения многоквартирных жилых домов, влечет нарушение прав граждан на надлежащие условия жизни», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Прокурором города в отношении руководителя общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части первой статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, внесено представление об устранении нарушений закона.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/kommunalshchiki-trehgornogo-zadolzhali-za-teplo-i-vodu-65-millionov-rubley