Евгений Щербаков выступил с докладом по проблемам закрытых городов

На прошлой неделе в Сарове состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. На совещании обсуждались актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития закрытых административно-территориальных образований.

В работе форума приняли участие руководители комитета Совета федерации, представители Государственной Думы РФ, Министерства экономического развития и Министерства финансов РФ, Госкорпорации «Росатом», Федерального медико-биологического агентства, руководители Нижегородской области и главы ЗАТО.

Среди болевых точек, для решения которых необходимо внести изменения в законодательство, участники совещания назвали проблемы в области бюджетного финансирования, жилищной политики, оказания медицинских услуг.

Ведущий совещания, заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Городецкий, отметил:

– На совещании прозвучали конкретные предложения, которые будут отрабатываться в рамках комитетов, мы выйдем на решения, которые будут сопровождаться контролем и мониторингом.

Территории ЗАТО ограничены с точки зрения развития экономики, нет ресурсной земельной базы. Один из механизмов развития «закрытых» городов – это развитие ТОСЭР.

Начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин подчеркнул, что в «закрытых» городах снижается уровень медпомощи:

– Подобная ситуация недопустима. Ищем способ, как компенсировать положение. Мы намерены повысить эффективность лечебных учреждений. Хотим доказать правительству РФ, минздраву, что необходимо доукомплектовать современным медицинским оборудованием медсанчасти, поддержать работу врачей и среднего персонала. Вопрос обеспечения здоровья важный. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев объявил 2019 год годом здоровья.

С докладом о финансировании ЗАТО, на примере Озерского городского округа, выступил глава Евгений Щербаков. Он обратил внимание на то, что система мер государственной поддержки применительно к повышенному уровню бюджетной обеспеченности на протяжении всего периода существования института ЗАТО несколько раз претерпевала кардинальные изменения:

– Необходимо учитывать, что в ЗАТО существенно ограничены возможности расширения налогового потенциала. Органы местного самоуправления не могут в полной мере влиять на увеличение налоговых доходов бюджета, поскольку возможности привлечения инвесторов и развития малого бизнеса на территориях ЗАТО ограничены особым режимом их функционирования.

В качестве примера недополученных округом доходов Евгений Щербаков привёл расчёт земельного налога по земельным участкам, изъятым из оборота, и не признаваемым объектами налогообложения, по приблизительной оценке эта цифра составляет 482,5 млн рублей.

– Объем выделяемой из федерального бюджета дотации не компенсирует данные потери, и значительно меньше показателя недополученного дохода, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Кроме того, с 2013 года фиксируется устойчивая тенденция снижения бюджетной обеспеченности Озерского городского округа, в основном за счет сокращения объема дотаций из федерального бюджета. С 2015 до 2019 года эта сумма была снижена с 497,3 до 435,8 млн рублей. Общий объем дотации из федерального бюджета ЗАТО, подведомственных ГК «Росатом» с 2013 года снижен на 1,3 млрд рублей.

В своём докладе Евгений Щербаков отметил, что в бюджетном законодательстве отсутствует четкое определение понятий «бюджетная обеспеченность», «повышенный уровень бюджетной обеспеченности населения», которое приводит к непостоянству расчетов распределения дотации, ежегодным внесениям изменений, в том числе в формулы расчетных показателей.

– В условиях постоянно изменяющихся подходов к межбюджетному регулированию крайне сложно выстраивать бюджетную политику и эффективно управлять финансовыми ресурсами на вверенных территориях, – сделал акцент глава Озерского городского округа.

Также глава округа отметил высокий износ городской инфраструктуры и инженерных сетей:

– Основная инфраструктура города, в том числе и социальная, была создана в период 50-60 годов прошлого столетия. На сегодняшний день в Озерском городском округе в социальной, транспортной, коммунальной сферах сложилась ситуация, требующая кардинальных перемен. Более 85 процентов тепловых сетей изношены и нуждаются в реконструкции и перекладке. Более 196 километров тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет изношены на 100 процентов. Износ водопроводных сетей составляет около 80 процентов. Средний физический износ улично-дорожной сети достигает 70 процентов.

В завершение своего выступления Евгений Щербаков сформулировал предложения, которые были направлены в Комитет Совета Федерации для дальнейшей проработки.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38805/