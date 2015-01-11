На Южном Урале начинается астрономическая весна

В ночь на четверг, 21 марта, на Земле произойдет весеннее равноденствие: продолжительность дня и ночи сравняются.

Равноденствием называют астрономическое явление, когда центр Солнца пересекает небесный экватор в своем видимом движении по эклиптике. В Челябинской области оно наступит в ночь с 20 на 21 марта, а если точнее, в четверг, 21 марта, в 02.58.

С весеннего равноденствия в Северном полушарии день начинает стремительно прибывать до середины июня – летнего солнцестояния. В южном полушарии все наоборот – день начинает убывать, и наступает астрономическая осень.

ТРАДИЦИИ

Весеннее равноденствие, связанное с возрождением природы, исторически являлось началом Нового года у многих древних народов. Так повелось еще с языческих и даже первобытных времен и сохранилось в традициях весенних праздников славян, зороастрийцев, мусульман и христиан.

Новый год в День весеннего равноденствия до сих пор празднуют иранские и тюркские народы в Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане и в некоторых других странах. Этот праздник называется Навруз (или Новруз, есть также другие написания этого слова), и он настолько самобытен, что внесен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.

В России немало регионов и городов, в которых Навруз отмечается широко и красочно. Это Дагестан, Татарстан, Башкортостан и другие территории. Масштабнее всего Навруз в России отмечается в Поволжье. 21 марта – большой праздник в Казани и Уфе.

Ежегодно в Навруз на главных площадях городов Татарстана и Башкортостана устраивают концерты, проходят приемы в общинных центрах национальных диаспор, проводятся фестивали и открытые застолья, во время которых бесплатно раздают угощения, звучат песни и музыка тюркских народов.

Древние славяне, как и другие земледельческие народы, также праздновали наступление астрономической весны. Праздник, который отмечался во время весеннего равноденствия, назывался Комоедица-масленица и был связан с пробуждением медведя от зимней спячки. В это время на Руси было принято есть блины – символ Солнца.

С приходом христианства этот праздник стал отмечаться перед Благовещением, которое по солнечному календарю приходится примерно на День весеннего равноденствия. А Масленица календарно отделилась от равноденствия и стала отмечаться в течение недели перед Великим постом, который продолжается сейчас.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Согласно народным приметам, какая погода на равноденствие, такой она простоит ближайшие 40 дней.

Также считалось, что, если 20-21 марта стоит хорошая солнечная погода, значит, весна уже окончательно наступила; а если еще лежит снег и холодно – весна также будет поздней и холодной.

Раньше считалось, что в День весеннего равноденствия нужно отдыхать и веселиться, а вот работать было не принято. Под запретом также ссоры и споры, нельзя ни на кого сердиться и обижаться. В народе считалось, что нарушители этих запретов рискуют прожить весь год невесело: в болезнях, заботах и горестях.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-nachinaetsya-astronomicheskaya-vesna_114683.html