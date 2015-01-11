Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения.

Сообщается, что подписано постановление о правительстве: все заместители губернатора и министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности, за исключением главы Миндортранса Дмитрия Микулика.

«Алексей Текслер принял решение уволить министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика в связи с отсутствием доверия», – говорится в сообщении.+

Эксперты связывают это с многочисленными скандалами по поводу аукционов на строительство и ремонт дорог. Напомним, у Челябинского УФАС неоднократно возникали претензии к министерству как заказчику дорожных аукционов.

https://dostup1.ru/politics/Vrio-gubernatora-Chelyabinskoy-oblasti-Texler-uvolil-glavu-Mindortransa_114693.html