На Южном Урале продолжается месячник по профилактике бешенства домашних собак и кошек

В Челябинской области продолжается массовая вакцинация домашних животных от бешенства. С начала года зафиксировано 12 случаев заражения смертельным заболеванием. Это в два раза больше, чем в 2018 году

В Коркино специалисты отдела Красноармейской ветеринарной станции организовали девять пунктов вакцинации. Наталья Коваленко привезли двух кошек и собаку.

“Мы не против, только за, коты ходят на улицу, собака ходит, мало ли, где-то подцепит. Поэтому прививаемся каждый год”, – делится Наталья Коваленко, жительница поселка Коркино.

Ветеринары подсчитали: за два дня коркинцы привили 216 питомцев, из них 118 кошек и 98 собак. Врачи предупреждают: затягивать с вакцинацией не стоит. Бешенство – смертельное заболевание, и вылечить кошку или собаку нельзя. Кроме того, животное может заразить им и хозяина. Прививочная кампания завершится 7 апреля.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-prodolzhaetsya-mesyachnik-po-profilaktike-beshenstva-domashnih-sobak-i-koshek/