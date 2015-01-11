15 апреля в Озерске пройдет форум «Чистый Озерск – Чистая страна!»

Форум общественных инициатив проходит в преддверии дня местного самоуправления. В этом году он пройдёт в четвёртый раз и будет посвящён экологии.

В 2019 году для участия в решении экологических проблем партия «Единая Россия» запустила новый партийный проект под названием «Чистая страна», который возглавил председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии окружающей среды Владимир Бурматов.

Ежегодный общественный форум в Озерске будет также посвящён экологии и пройдёт под названием «Чистый Озерск – Чистая страна!». Он станет площадкой для общественного обсуждения экологических проблем округа, конструктивного диалога между представителями некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, бизнеса, средств массовой информации и общественности.

Организаторы мероприятия – Общественная палата и Собрание депутатов округа – ставят перед собой задачу: поддержать социальные и гражданские инициативы озерчан, содействовать развитию благотворительности и добровольчества в Озерском городском округе.

– Наша задача – актуализировать имеющуюся информацию, выслушать мнения экспертов, ученых, общественников, представить лучшие из возможных решений наболевших проблем и подготовить набор общественных инициатив по формированию экологического сознания граждан, – подчеркнул председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. – Будем рады, если представители общественности примут активное участие в работе дискуссионных площадок.

В рамках работы форума планируется проведение секций по благоустройству и озеленению, экологическому воспитанию и эковолонтерству. У участников форума будет возможность задать специалистам вопросы по актуальным на сегодняшний день проблемам реализации реформы обращения с ТКО.

К участию в форуме приглашаются представители некоммерческих организаций, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены и все неравнодушные жители, желающие внести свой вклад в оздоровление экологической ситуации в округе.

Желающие выступить на форуме, рассказать о своих проектах в сфере благоустройства и эковолонтёрства, могут прислать свои заявки до 8 апреля на электронную почту Собрания депутатов Озерского городского округа sobranie@ozerskadm.ru.

Форум «Чистый Озерск – Чистая страна!» пройдёт 15 апреля в ДК "Маяк", начало в 13:00 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38853/