На Южном Урале объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидают на Южном Урале в понедельник, 25 марта, – экстренное предупреждение разослало МЧС.

По данным Челябинского Гидрометцентра днем возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах слабый гололед, слабое налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Отдельные порывы юго-восточного ветра могут достигать 22 м/с. Днем температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, ночью опустится до минус 5-7 градусов.+

В МЧС напомнили, что в такую погоду повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Для тех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-obyavili-extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-pogody_114770.html