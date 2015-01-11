Озерчане снова заняли призовые места

На горе Белой в прошедшие выходные прошёл Кубок губернатора Свердловской области по горным лыжам в дисциплине слалом гигант. В нем участвовали 9 озерчан и почти все их них заняли призовые места.
Напомним, что Озёрские спортсмены тренируются на ГЛК "Егоза".
В женском личном зачёте все медали забрали наши спортсменки!
Зырина Оля - 1 место
Фёдорович Оля - 2, Степанова Нина - 3.
Также призовые место у Лыткина Сергея и Шахматова Игоря.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!
Ключевые теги: озерчане, соревнования, горные лыжи.
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