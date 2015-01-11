Озерчане снова заняли призовые места

На горе Белой в прошедшие выходные прошёл Кубок губернатора Свердловской области по горным лыжам в дисциплине слалом гигант. В нем участвовали 9 озерчан и почти все их них заняли призовые места.

Напомним, что Озёрские спортсмены тренируются на ГЛК "Егоза".

В женском личном зачёте все медали забрали наши спортсменки!

Зырина Оля - 1 место

Фёдорович Оля - 2, Степанова Нина - 3.

Также призовые место у Лыткина Сергея и Шахматова Игоря.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!