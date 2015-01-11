Сын Бориса Дубровского готов пойти на выборы губернатора Челябинской области

Александр Дубровский может принять участие в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут в сентябре 2019 года. Об этом сын экс-главы региона написал на странице в соцсетях. Впрочем, не факт, что аккаунт подлинный.
— Если изменения закона по выборам согласуют, то я пойду как кандидат, — гласит запись.
Вероятно, Дубровский-младший говорит про закон о самовыдвиженцах. Сейчас стать губернатором Челябинской области согласно регламенту может только представитель партии. Но его могут поменять и разрешить избираться самовыдвиженцам. Правда для этого придется собрать несколько тысяч подписей избирателей и две сотни от депутатов.
Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. На его место президент назначил врио Алексея Текслера. Бывший чиновник министерства энергетики довольно бодро начал работу: объезжает проблемные точки и выслушивает мнения горожан в Instagram.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3426512/
Ключевые теги: выборы губернатора, кандидат, Дубровский, Челябинская область.
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