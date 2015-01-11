В Озерске нашли способ, как помочь жителям ветхих домов

Озерск одним из первых городов в Челябинской области приступил к реализации проекта по развитию застроенных территорий: переселению граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, в новое комфортное жилье.

Проект предусматривает снос восьми двухэтажных деревянных домов в границах жилого квартала – улиц Горная, Монтажников, Октябрьская, Цветочная, и строительство на этом месте многоквартирных жилых домов. При этом собственники сносимого жилья смогут улучшить свои условия – по договору с застройщиком им будет предоставлены равнозначные по площади квартиры в уже построенных домах (МКД «Маяковский» и МКД «Театральный»). Плановое расселение займет порядка четырех лет, земельный участок под строительство составляет 1,9 га, все расходы по реализации проекта берет на себя инвестор.

В данном случае им стала частная компания – ООО СК «Лидер», победитель объявленного администрацией Озерского городского округа аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории (он состоялся 29 января 2019 года, в нем приняли участие 3 организации).

- Проблема обеспечения жилыми помещениями населения, проживающего в многоквартирных домах, подлежащих сносу, реконструкции и не соответствующих градостроительным регламентам, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных в Озерске. Учитывая несколько обстоятельств: что территориальные резервы для развития города крайне ограничены, что проживающие в деревянных домах граждане, как правило, не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, что конструкции изношены более чем на 60 процентов (время постройки домов - 1957-1958), администрация округа приняла решение о привлечении средств частных инвесторов-застройщиков. Градостроительный кодекс Российской Федерации в настоящее время позволяет это делать, - по мнению специалистов Управления архитектуры и градостроительства, этот путь весьма перспективный, учитывая сложившиеся градостроительные условия в Озерске.

Правильность этого решения подтвердили и сами жители микрорайона, которые встретились с представителями ООО СК «Лидер» в минувшие выходные. Собрание проходило в помещении ДЭБЦ, где можно было подтвердить свое место регистрации и пообщаться с представителями застройщика.

- Надеемся, что у нас все получится, в успешном результате заинтересованы все стороны: и мы, и собственники жилья, и власти округа. Задача нашей компании – накопить опыт и заработать положительную репутацию, чтобы и дальше воплощать в жизнь данную идею, - прокомментировал ситуацию представитель ООО СК «Лидер» Виталий Карпов. – Важно отметить, что ни местный, ни областной бюджет не вкладываются в этот проект.

Активное участие в подготовке проекта принимал депутат Собрания депутатов Вадим Каримов, он также присутствовал на встрече:

- Я как депутат шел к этому событию целенаправленно: первоначально обратился с вопросом в администрацию, заручился поддержкой специалистов, долго обсуждал тему с жителями, определенное время потребовалось на оформление документации. На данный момент процесс запущен и главная его ценность в том, что порядка 160 человек (64 квартиры, из них 11 - муниципальные) исполнят свою давнюю мечту, смогут реализовать конституционное право на улучшение жилищных условий.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38887/