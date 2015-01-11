Специалисты назвали единственный действенный способ защиты от клещевого энцефалита

На Южном Урале началась вакцинация от клещевого энцефалита.

Клещи, уверяют специалисты, просыпаются, как только начинает сходить снег.

Так что желательно не затягивать с инъекцией. В этом году за счет областного бюджета будут привиты дошкольники и ученики младших классов, всего 42 тысячи человек. Купить вакцину можно в аптеках. Там представлены только отечественные препараты, поскольку зарубежные аналоги не прошли сертификацию.

“Не нужно уповать на импортные вакцины. Наши вакцины, в частности, от вирусного энцефалита, наиболее соответствуют требованиям нашей эпидемиологической ситуации. То есть тот вакцинальный состав, который в них содержится, отвечает тем типам вируса, который циркулирует в наших территориях”, – отмечает Ольга Яворская, начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Челябинской области.

В этом году специальную обработку от клещей в регионе пройдут парки, скверы и пляжи. Напомним, в прошлом году энцефалитом на Южном Урале заразилось 78 человек. Один из заболевших скончался.

Специалисты назвали единственный действенный способ защиты от энцефалита.

https://www.cheltv.ru/spetsialisty-nazvali-edinstvennyj-dejstvennyj-sposob-zashhity-ot-kleshhevogo-entsefalita/