Грязь, мусор, слякоть, а Озёрске. Что по этому поводу думают и делают в администрации

В студии Озёрск.ру и УКС-ТВ побывал общественный советник главы ОГО по вопросам ЖКХ, Станислав Воденко.

Готовя эту встречу, мы просмотрели все обращения по вопросам ЖКХ поступавшие к нам на сайт и на сайт мой.озерск.рф в последние месяцы... И выявили тенденцию. Чаще всего люди жалуются на грязь, слякоть и мусор.

Станислав, как общественный советник главы Озёрского округа, конечно, не в ответе за состояние города, но можете выявить его реальные болевые точки и прокомментировать действие или бездействие администрации по их устранению.