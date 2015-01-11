Короткая видеоинструкция по подключению бесплатного цифрового телевидения поможет южноуральцам «поймать» телеканалы в отличном качестве

3 июня 2019 года в Челябинской области будет отключено аналоговое вещание. На смену ему придет цифровое телевидение, которое позволит южноуральцам смотреть 20 бесплатных цифровых каналов в отличном качестве

До появления цифрового телевидения почти половина россиян могли принимать не более четырёх каналов. С тех пор по всей стране были построены новые башни цифрового вещания. Теперь даже в отдалённых населённых пунктах можно бесплатно смотреть 20 телеканалов бесплатно, в отличном качестве, которое раньше было доступно на платном телевидении.

Бесплатные телеканалы, гарантируемые государством, поделены на два пакета, называемых мультиплексами. В первый мультиплекс, который имеют возможность принимать 98,94% жителей региона, входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс охватывает 98,08% населения Челябинской области. Он включает телеканалы: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Если человек абонент кабельного, спутникового или интернет-ТВ и не планирует от него отказываться, для него ничего не изменится. В первую очередь переход коснётся жителей небольших населённых пунктов, чьи телевизоры дома или на даче могут принимать только аналоговый сигнал. Проверить, какой вид сигнала принимает телевизор можно несколькими способами:

1. Включить один из федеральных каналов. Если рядом с логотипом есть буква «А», значит, телевизор поддерживает только аналоговый формат.

2. Посмотреть инструкцию к телевизору. Для приёма «цифры» он должен поддерживать сигнал формата DVB-T2, режим Multiple-PLP и видео MPEG-4. Логотип DVB-T2 также может быть нанесён на коробку от телевизора или прописан на шильде с характеристиками на обратной стороне экрана.

3. Обратить внимание на год выпуска телевизора. Техника, выпущенная до 2012 года, скорее всего, не поддерживает «цифру». А если ему более десяти лет, точно понадобится дополнительное оборудование.

Если телевизор рассчитан только на аналог, нужно купить новый, поддерживающий формат DVB-T2, или приобрести разово цифровую приставку, которая поможет старому телевизору принять сигнал. Подключить приставку можно самостоятельно. Пошаговая инструкция по подключению оборудования есть на сайтах Правительства Челябинской области, Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, сайтах городов и районов. Кроме того, в Сети существуют видеоинструкции, показывающие процесс подключения приставки и настройки телевизора. Одна из таких инструкций, длящаяся чуть более минуты, опубликована на канале «Цифровое телевидение РТРС» в сети Youtube.

Если возникают трудности с подключением, гражданин может обратиться в Администрацию своего города или района, которая, в свою очередь, направит по заявлению волонтёра, который поможет «поймать» цифру. Обращаем внимание, что под видом добровольцев могут работать мошенники. Чтобы не стать их жертвой, важно помнить – волонтёры работают только по заявлениям и бесплатно.