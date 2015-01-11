В Озёрске пройдёт «Звёздный дождь»

ДК «Строитель» приглашает 12-го апреля всех любителей задушевной песни на вечер шансона «Звёздный дождь», в котором примут участие: Ольга Валуева, Сергей Алушкин, Игорь Бугряков, Дмитрий Капин и Сергей Князев (Озерск)!
Наши специальные гости: Эдуард Ташбулатов (Снежинск), Елена Слободчикова (Кыштым)!
Приходите послушать знакомые песни и с удовольствием провести этот пятничный вечер в доброй компании!
Начало программы в 18-00.
Ключевые теги: шансон, ДК Строитель, концерт.
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