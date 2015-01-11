Дорожники усилили контроль на федеральных трассах в Челябинской области в связи с непогодой

Синоптики прогнозируют прохождение циклона по территориям Челябинской и Курганской областей, который принесет понижение температуры, усиление ветра и осадки.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в пятницу в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега (ночью) и дождя (днем). В отдельных районах возможны туманы, слабое отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.

Отдельные порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды ФКУ Упрдор «Южный Урал» подготовил необходимую снегоуборочную технику и усилил контроль за состоянием проезжей части.

УпрДор мониторит прохождение циклона и и будет контролировать за своевременным выходом техники на дорогу, сообщили в компании.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы - (351) 266-65-63.

http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/dorozhniki-usilili-kontrol-na-federalnyh-trassah-v-chelyabinskoy-oblasti-v