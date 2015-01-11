Дорожники усилили контроль на федеральных трассах в Челябинской области в связи с непогодой

Синоптики прогнозируют прохождение циклона по территориям Челябинской и Курганской областей, который принесет понижение температуры, усиление ветра и осадки.
Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в пятницу в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега (ночью) и дождя (днем). В отдельных районах возможны туманы, слабое отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.
Отдельные порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды ФКУ Упрдор «Южный Урал» подготовил необходимую снегоуборочную технику и усилил контроль за состоянием проезжей части.
УпрДор мониторит прохождение циклона и и будет контролировать за своевременным выходом техники на дорогу, сообщили в компании.
Круглосуточный телефон диспетчерской службы - (351) 266-65-63.
http://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/dorozhniki-usilili-kontrol-na-federalnyh-trassah-v-chelyabinskoy-oblasti-v
Ключевые теги: дороги области, дорожные службы, циклон, безопасность.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать