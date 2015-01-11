«Весенние ласточки» объединяют детей и взрослых

Традиционный муниципальный спортивный праздник прошёл 26 и 27 марта в СК «Дельфин». В мероприятии приняли участие более двухсот человек из четырнадцати образовательных организаций округа.
В этом году соревновались 21 команда воспитанников детских садов, 32 семьи и 11 команд работников дошкольных учреждений, а также воспитанницы секции черлидинга СК «Мастер».
Эстафета «Весенние ласточки» для Озерска стала доброй традицией. Свои дошкольные учреждения на спортивной площадке представляют вместе дети, родители и воспитатели. Все участники азартно выполняют этапы состязания, вместе стремятся к победе своей команды. Начальник управления образования Любовь Горбунова поздравила участников весёлых стартов, пожелала им яркого праздника и хорошего настроения.
«Весенние ласточки» – это захватывающая эстафета, состоящая из разнообразных игровых заданий. В этом году детские команды соревновались в эстафетах «Поменяй кубик», «Быстрые и ловкие», «Волшебный мешочек». Для семейных команд были организованы комбинированные эстафеты «Дружная семья», «Весёлый баскетбол», где участники должны были показать свою ловкость, слаженность, внимание и скорость выполнения заданий. Украсили праздник яркие и зажигательные показательные выступления воспитанниц секции черлидинга СК «Мастер». По итогам эстафеты участники и победители соревнований были награждены дипломами и призами.
Организаторы весеннего турнира выражают благодарность Собранию депутатов округа и Профсоюзу городских и коммунальных предприятий.
Команда
«Весёлые старты»
(детские команды)
1 забег
1 место
команда МБДОУ ЦРР ДС №51
2 место
команда МБДОУ ЦРР ДС № 15
3 место
команда МБДОУ ЦРР ДС № 55
2 забег
1 место
команда МБДОУ ДС № 43 «Родничок»
2 место
команда МБДОУ ДС № 53
3 место
Команда МДОУ ДС № 43 «Лесная сказка»
«Мама, папа, я - спортивная семья»
(семейные команды)
1 место
команда Руткевич - Фахретдиновы
(МБДОУ ЦРР ДС № 55)
2 место
команда Воробьёвы - Елисеевы
(МБДОУ ДС №43 «Родничок»)
3 место
команда Агеевы - Тыщенко
(МБДОУ ЦРР ДС № 58)
«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас»
(команда сотрудников)
1 место
МБДОУ ЦРР ДС № 54
2 место
МБДОУ ДС № 53
3 место
МБДОУ ДС № 50
27. 03. 2019
Номинания
Место
Команда
«Весёлые старты»
(детские команды)
1 место
команда МБДОУ ДС № 50
2 место
команда МБДОУ ДС «Родничок» (Полянка)
3 место
команда МБДОУ ЦРР ДС №51
«Мама, папа, я - спортивная семья»
(семейные команды)
1 место
команда Дмитриенко - Волковы
(МБДОУ ДС №10 «Родничок»)
2 место
команда Коротеевы - Козарез
(МБДОУ ЦРР ДС №51)
3 место
команда Лобовы - Шаровы
(МБДОУ ДС №10 «Светлана»)
«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас»
(команда сотрудников)
1 место
МБДОУ ДС № 8
2 место
МБДОУ ДС № 10 (Светлана)
3 место
МБДОУ ДС № 26
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38931/