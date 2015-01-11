«Весенние ласточки» объединяют детей и взрослых

Традиционный муниципальный спортивный праздник прошёл 26 и 27 марта в СК «Дельфин». В мероприятии приняли участие более двухсот человек из четырнадцати образовательных организаций округа.

В этом году соревновались 21 команда воспитанников детских садов, 32 семьи и 11 команд работников дошкольных учреждений, а также воспитанницы секции черлидинга СК «Мастер».

Эстафета «Весенние ласточки» для Озерска стала доброй традицией. Свои дошкольные учреждения на спортивной площадке представляют вместе дети, родители и воспитатели. Все участники азартно выполняют этапы состязания, вместе стремятся к победе своей команды. Начальник управления образования Любовь Горбунова поздравила участников весёлых стартов, пожелала им яркого праздника и хорошего настроения.

«Весенние ласточки» – это захватывающая эстафета, состоящая из разнообразных игровых заданий. В этом году детские команды соревновались в эстафетах «Поменяй кубик», «Быстрые и ловкие», «Волшебный мешочек». Для семейных команд были организованы комбинированные эстафеты «Дружная семья», «Весёлый баскетбол», где участники должны были показать свою ловкость, слаженность, внимание и скорость выполнения заданий. Украсили праздник яркие и зажигательные показательные выступления воспитанниц секции черлидинга СК «Мастер». По итогам эстафеты участники и победители соревнований были награждены дипломами и призами.

Организаторы весеннего турнира выражают благодарность Собранию депутатов округа и Профсоюзу городских и коммунальных предприятий.

Команда

«Весёлые старты»

(детские команды)

1 забег

1 место

команда МБДОУ ЦРР ДС №51

2 место

команда МБДОУ ЦРР ДС № 15

3 место

команда МБДОУ ЦРР ДС № 55

2 забег

1 место

команда МБДОУ ДС № 43 «Родничок»

2 место

команда МБДОУ ДС № 53

3 место

Команда МДОУ ДС № 43 «Лесная сказка»

«Мама, папа, я - спортивная семья»

(семейные команды)

1 место

команда Руткевич - Фахретдиновы

(МБДОУ ЦРР ДС № 55)

2 место

команда Воробьёвы - Елисеевы

(МБДОУ ДС №43 «Родничок»)

3 место

команда Агеевы - Тыщенко

(МБДОУ ЦРР ДС № 58)

«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас»

(команда сотрудников)

1 место

МБДОУ ЦРР ДС № 54

2 место

МБДОУ ДС № 53

3 место

МБДОУ ДС № 50

27. 03. 2019

Номинания

Место

Команда

«Весёлые старты»

(детские команды)

1 место

команда МБДОУ ДС № 50

2 место

команда МБДОУ ДС «Родничок» (Полянка)

3 место

команда МБДОУ ЦРР ДС №51

«Мама, папа, я - спортивная семья»

(семейные команды)

1 место

команда Дмитриенко - Волковы

(МБДОУ ДС №10 «Родничок»)

2 место

команда Коротеевы - Козарез

(МБДОУ ЦРР ДС №51)

3 место

команда Лобовы - Шаровы

(МБДОУ ДС №10 «Светлана»)

«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас»

(команда сотрудников)

1 место

МБДОУ ДС № 8

2 место

МБДОУ ДС № 10 (Светлана)

3 место

МБДОУ ДС № 26

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38931/