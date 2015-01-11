В апреле налоговые Челябинской области проведут Дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут в апреле 2019 года – специалисты налоговых органов расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по налогу на доходы физических лиц, как ее заполнить.

Каждый посетитель сможет узнать, обязан ли он задекларировать доходы. Заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ все желающие смогут заполнить на месте при наличии необходимых документов. Специалисты помогут налогоплательщикам сделать это с помощью специальной компьютерной программы.

При наличии паспорта можно будет получить доступ к «Личному кабинету для физических лиц». С помощью данного сервиса появляется возможность получить бесплатную электронную подпись и отчитаться о доходах без визита в налоговую инспекцию, а также вовремя заплатить налоги.

График Дней открытых дверей налоговых инспекций Челябинской области:

04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

https://dostup1.ru/finance/V-aprele-nalogovye-Chelyabinskoy-oblasti-provedut-Dni-otkrytyh-dverey_114925.html